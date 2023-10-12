"Довга доба": Алан Бадоєв оголосив дату прем'єри документального фільму

Режисер та продюсер Алан Бадоєв спільно з "1+1 Україна" презентував другий офіційний трейлер документального проєкту "Довга доба", а також оголосив дату прем'єри картини.

Загалом, доторкнутись до особистих щоденників українців та побачити історії героїв стрічки можна буде у лютому 2024 року. Старт прокату приурочений другій річниці повномасштабного вторгнення.

"Саме у лютому для кожного з нас буде можливість нагадати собі про те, якими згуртованими ми вміємо бути. У кінотеатрах нашої країни ми будемо разом плакати, усміхатися, відчувати лють і водночас гордість за наших неймовірних людей, за спільний супротив ворогу, за нашу боротьбу, за свободу", - зазначив Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Прем'єра відбудеться ексклюзивно у мережі кінотеатрів Multiplex за підтримки monobank. Покази проєкту будуть благодійними, зібрані кошти від продажу квитків спрямують на допомогу тяжко пораненим військовим.

"Мрія нашої великої команди стала дійсністю. Прем'єра стрічки матиме благодійну мету — збір коштів на лікування наших воїнів. Всі кошти з продажів квитків підуть на персоналізовану допомогу тяжко пораненим військовим. Кожен глядач, який придбає квиток на прем'єру стрічки, зробить свій внесок у спільну мету! Тож вже незабаром зустрінемось у кінотеатрах", - наголосив режисер.

Точна дата прем'єри та імена захисників, яким буде спрямована допомога, будуть оголошені згодом.

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