"Довга доба": Алан Бадоев объявил дату премьеры документального фильма

Режиссер и продюсер Алан Бадоев совместно с "1+1 Украина" презентовал второй официальный трейлер документального проекта "Довга доба", а также объявил дату премьеры картины.

В общем, прикоснуться к личным дневникам украинцев и увидеть истории героев фильма можно будет в феврале 2024 года. Старт проката приурочен ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

"Именно в феврале для каждого из нас будет возможность напомнить о том, какими сплоченными мы умеем быть. В кинотеатрах нашей страны мы будем вместе плакать, улыбаться, чувствовать ярость и в то же время гордость за наших невероятных людей, за совместное сопротивление врагу, за нашу борьбу, за свободу", — отметил Алан Бадоев.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Премьера состоится эксклюзивно в сети кинотеатров Multiplex при поддержке monobank. Показы проекта будут благотворительными, собранные средства от продажи билетов направят на помощь тяжело раненым военным.

"Мечта нашей большой команды стала действительностью. Премьера ленты будет иметь благотворительную цель — сбор средств на лечение наших воинов. Все средства с продажи билетов пойдут на персонализированную помощь тяжело раненым военным. Каждый зритель, который приобретет билет на премьеру ленты, сделает свой вклад в общую цель! Так что уже скоро встретимся в кинотеатрах", — подчеркнул режиссер.

Точная дата премьеры и имена защитников, которым будет направлена помощь, будут объявлены со временем.

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