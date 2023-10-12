У Даниэля Салема умерла 19-летняя сестра

О трагедии в семье защитник сообщил в своих соцсетях.
Украинский шоумен Даниэль Салем, который сейчас на передовой защищает нашу страну в составе ВСУ, сообщил о страшной трагедии в его семье.
Так, на странице в Instagram защитник рассказал, что скончалась его 19-летняя сестра. Салем разместил архивный кадр, на котором предстал в юном возрасте, а рядом с ним сидит его совсем маленькая сестренка:
"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся... в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра", – подписал фотографию с близким человеком Салем.
Что случилось с его сестрой, Даниэль не сообщил.
В комментариях под постом друзья и поклонники выразили соболезнования и слова поддержки Даниэлю Салему:
- "Мои соболезнования", – Леся Никитюк
- "Ужас какой! Светлая память!" – Юрий Горбунов
- "Боже…. Прими мои соболезнования", – Оля Полякова
- "О боже, брат. Прими соболезнования", – Арам Арзуманян
Отметим, что Даниэль Салем родился в Одессе. Когда будущей звезде было 6 лет, вместе с семьей он переехал на родину отца в Ливан. Там Салем окончил школу и служил в армии. Вероятно, там с семьей проживала и сестра Салема.
В Украине Даниэль находится уже более 20 лет, где построил успешный ресторанный бизнес, был ведущим разных телепроектов, а ныне защищает Украину от российских оккупантов в составе ВСУ.
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