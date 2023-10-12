У Даниэля Салема умерла 19-летняя сестра

О трагедии в семье защитник сообщил в своих соцсетях.

Украинский шоумен Даниэль Салем, который сейчас на передовой защищает нашу страну в составе ВСУ, сообщил о страшной трагедии в его семье.

Так, на странице в Instagram защитник рассказал, что скончалась его 19-летняя сестра. Салем разместил архивный кадр, на котором предстал в юном возрасте, а рядом с ним сидит его совсем маленькая сестренка:

"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся... в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра", – подписал фотографию с близким человеком Салем.

Даниэль Салем с сестрой / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Что случилось с его сестрой, Даниэль не сообщил.

В комментариях под постом друзья и поклонники выразили соболезнования и слова поддержки Даниэлю Салему:

"Мои соболезнования", – Леся Никитюк

"Ужас какой! Светлая память!" – Юрий Горбунов

"Боже…. Прими мои соболезнования", – Оля Полякова

"О боже, брат. Прими соболезнования", – Арам Арзуманян

Даниэль Салем с сестрой / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Сестре Даниэля Салема было 19 лет / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Отметим, что Даниэль Салем родился в Одессе. Когда будущей звезде было 6 лет, вместе с семьей он переехал на родину отца в Ливан. Там Салем окончил школу и служил в армии. Вероятно, там с семьей проживала и сестра Салема.

В Украине Даниэль находится уже более 20 лет, где построил успешный ресторанный бизнес, был ведущим разных телепроектов, а ныне защищает Украину от российских оккупантов в составе ВСУ.

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