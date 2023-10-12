У Даніеля Салема померла 19-річна сестра

Про трагедію в родині захисник повідомив у своїх соцмережах.
Український шоумен Даніель Салем, який зараз на передовій боронить нашу країну у складі ЗСУ, повідомив про страшну трагедію у його родині.
Так, на сторінці в Instagram захисник розповів, що померла його 19-річна сестра. Салем розмістив архівний кадр, на якому постав у юному віці, а поруч з ним сидить його ще зовсім маленька сестричка:
"Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось ... у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро", - підписав фотографію з близькою людиною Салем.
Що сталося з його сестрою, Даніель не повідомив.
У коментарях під постом друзі та прихильники висловили співчуття та слова підтримки Даніелю Салему:
- "Мої співчуття", - Леся Нікітюк
- "Жах який! Світла пам'ять!" – Юрій Горбунов
- "Боже …. Прийми мої співчуття", - Оля Полякова
- "О боже, брате. Прийми співчуття", – Арам Арзуманян
Зазначимо, що Даніель Салем народився в Одессі. Коли майбутній зірці було 6 років, разом з родиною він переїхав на батьківщину батька до Лівану. Там Салем закінчив школу і служив в армії. Ймовірно, там з родиною проживала й сестра Салема.
В Україні Даніель перебуває вже понад 20 років, де побудував успішний ресторанний бізнес, був ведучим різних телепроєктів, а наразі захищає Україну від російських окупантів у складі ЗСУ.
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