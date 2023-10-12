У Даніеля Салема померла 19-річна сестра

Про трагедію в родині захисник повідомив у своїх соцмережах.

Український шоумен Даніель Салем, який зараз на передовій боронить нашу країну у складі ЗСУ, повідомив про страшну трагедію у його родині.

Так, на сторінці в Instagram захисник розповів, що померла його 19-річна сестра. Салем розмістив архівний кадр, на якому постав у юному віці, а поруч з ним сидить його ще зовсім маленька сестричка:

"Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось ... у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро", - підписав фотографію з близькою людиною Салем.

Даніель Салем з сестрою / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Що сталося з його сестрою, Даніель не повідомив.

У коментарях під постом друзі та прихильники висловили співчуття та слова підтримки Даніелю Салему:

"Мої співчуття", - Леся Нікітюк

"Жах який! Світла пам'ять!" – Юрій Горбунов

"Боже …. Прийми мої співчуття", - Оля Полякова

"О боже, брате. Прийми співчуття", – Арам Арзуманян

Даніель Салем з сестрою / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Сестрі Даніеля Салема було 19 років / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Зазначимо, що Даніель Салем народився в Одессі. Коли майбутній зірці було 6 років, разом з родиною він переїхав на батьківщину батька до Лівану. Там Салем закінчив школу і служив в армії. Ймовірно, там з родиною проживала й сестра Салема.

В Україні Даніель перебуває вже понад 20 років, де побудував успішний ресторанний бізнес, був ведучим різних телепроєктів, а наразі захищає Україну від російських окупантів у складі ЗСУ.

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