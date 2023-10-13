Чи можуть США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль: пояснення Пентагону

Сполучені Штати можуть собі дозволити одночасно підтримувати Ізраїль у війні з ХАМАС та Україну у війні проти Росії.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає пресслужба Пентагону.

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"Ми можемо і будемо підтримувати Ізраїль, так само як ми підтримуємо Україну. Сполучені Штати можуть йти і жувати жуйку одночасно", – сказав Остін.

Він наголосив, що підтримка Ізраїлю від США непохитна.

"Ми терміново працюємо над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси та ракети-перехоплювачі "Залізний купол". І ми будемо це робити, навіть якщо ми продовжуємо підтримувати народ України під час його боротьби проти російської агресії", – додав очільник Пентагону.

Українські війська продовжують досягати стабільного прогресу проти росіян, які окупували їхню країну, і країни НАТО відіграли вирішальну роль у допомозі українській нації продовжувати боротьбу, сказав Остін,

Він уточнив, що НАТО – оборонний Альянс, тому не вступатиме у війну проти РФ, але буде "відстоювати право України на захист".

Раніше повідомлялося, що Білий дім хоче об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в один запит.

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