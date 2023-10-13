Британія направить свій флот та авіацію для підтримки Ізраїля

Велика Британія направить кілька своїх військових кораблів до східного Середземноморʼя, що підтримати Ізраїль.

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Про це інформує CNN.

Повідомляється, що разом з двома кораблями Королівського флоту до східного Середземноморʼя вирушать три гелікоптери Merlin, літак P8, засоби спостереження та рота Королівської морської піхоти.

Британські ВПС почнуть патрулювання 13 жовтня. Вони допомагатимуть відстежувати нові загрози, зокрема, передачу зброї терористам. А оперативну групу Королівського флоту розгорнуть наступного тижня.

"Наші військові та дипломатичні команди по всьому регіоні також підтримуватимуть міжнародних партнерів у відновленні безпеки та забезпеченні того, щоб гуманітарна допомога досягла тисяч невинних жертв цієї варварської атаки терористів ХАМАС", – заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Крім того, Сунак заявив, що попросив підсилити всі військові команди в Ізраїлі, на Кіпрі та в усьому регіоні на випадок надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіаносець Сполучених Штатів "Джеральд Р. Форд" прибув до східного Середземномор'я.

Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може позбутися своєї посади і втратити політичну вагу через атаку бойовиків ХАМАС.

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