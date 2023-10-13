НАТО наступного тижня проведе масштабні ядерні навчання

Навчання будуть відбуватись на тлі заяв Росії про вихід з Договору про заборону ядерних випробовувань.

Країни НАТО проведуть масштабні ядерні навчання наступного тижня на тлі заяв Росії про намір вийти з глобальної угоди про заборону ядерних випробувань.

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Про це інформує Радіо Свобода.

Навчання НАТО Steadfast Noon тривають близько тижня і проводяться щорічно. Для проведення навчань залучаються винищувачі, здатні нести ядерну зброю, але бойову зброю під час навчань не використовують.

"Це звичайний навчальний захід, який відбувається щороку в жовтні, – сказав генеральний секретар Єнс Столтенберґ. – Цього року тренування проходитимуть над Італією, Хорватією та Середземним морем".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пропагандистка Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром на зло Заходу.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони США повідомило, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерну зброю менше ніж за два тижні.

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