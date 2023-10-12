Джонсон сказав, що Захід ніколи не надасть Україні: проте є нюанс

Нашій державі вкрай потрібна західна зброя, щоб захиститися від ворога.

Захід не дасть Україні ядерну парасольку. Проте є фактор, який може це змінити.

Про це в ефірі телемарафону сказав Борис Джонсон.

Україна має стати членом НАТО

За словами Джонсона, західні партнери не запропонують українцям ядерну парасольку, адже ми не є членами Північноатлантичного Альянсу.

"Доки Україна не стане членом НАТО, Захід не запропонує ядерну парасольку. Це очевидно, але цей час мусить наступити і це правильно", –переконаний він.

Тим часом, продовжив політик, Україні мають надати усі технологічні рішення. Зокрема, йдеться про дрони, розвідувальні дані тощо.

Нагадаємо, Росія, можливо, збирається відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань.

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