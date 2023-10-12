Поліція розпочала досудове розслідування щодо Арестовича

Експосадовцю загрожує від 2 до 3 років позбавлення волі.
Поліція розпочала досудового розслідування у справі Олексія Арестовича. Йдеться про пропаганду сексизму й насильницьких дій.
Про це у своєму телеграм-каналі написала народна депутатка Ірина Совсун.
Що це означає
Як відзначила Совсун, тепер поліція зобов'язана провести розслідування. Також вона отримала відповідь від Генпрокурора про те, що справу передали в Київську міську прокуратуру. За цією історією потрібен постійний громадський контроль.
"Впевнена, що сам Арестович коментує все на світі, окрім заяви на нього в правоохоронні органи, оскільки розуміє, що влип", – переконана Совсун.
Якщо справу доведуть до логічного завершення, каже вона, це буде важливий для України прецедент. Буде доведено, що закон один для всіх, і безкарність – більше не норма.
Скандал довкола Арестовича: коротко
Журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає" проаналізували закриті психологічні семінари ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Виявилося, що його висловлювання – пряма пропаганда сексизму й насильницьких ідей. Арестович називає жінок "істотами", натомість чоловіків – "ідолами". Щобільше, він стверджує, що усі чоловіки хочуть "задушити" жінок. Такі думки викликали неабияке обурення користувачів Мережі.
На скандал відреагував і сам блогер. Так, Арестович запевняє, що його слова перекрутили, а резонансні слова він казав, перебуваючи в акторському образі. Також він анонсував "юридичні наслідки" для авторок відео щодо нього.
Згодом народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів на Арестовича через сексистські висловлювання. Йому загрожує до 3 років в'язниці.
Пізніше Арестович вирішив висміяти критиків своїх семінарів. Крім цього, ексрадник ОП опублікував скандальний семінар у мережі.
"Я вирішив опублікувати ТОЙ САМИЙ семінар. Відео стало коротшим, бо вирізали запитання та відповіді на них (там люди представляються і чути конкретні голоси, які можна впізнати). Тепер Ви можете подивитись самі і зробити свої висновки – про моє реальне ставлення до жінок, ступінь та адекватність розуміння описаних проблем і як і для чого я навчаю людей, яким співзвучні ці проблеми, з ними працювати", – йдеться у повідомленні.
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