Поліція розпочала досудове розслідування щодо Арестовича

Поліція розпочала досудового розслідування у справі Олексія Арестовича. Йдеться про пропаганду сексизму й насильницьких дій.

Про це у своєму телеграм-каналі написала народна депутатка Ірина Совсун.

Документ, що свідчить про початок досудового розслідування

Що це означає

Як відзначила Совсун, тепер поліція зобов'язана провести розслідування. Також вона отримала відповідь від Генпрокурора про те, що справу передали в Київську міську прокуратуру. За цією історією потрібен постійний громадський контроль.

"Впевнена, що сам Арестович коментує все на світі, окрім заяви на нього в правоохоронні органи, оскільки розуміє, що влип", – переконана Совсун.

Якщо справу доведуть до логічного завершення, каже вона, це буде важливий для України прецедент. Буде доведено, що закон один для всіх, і безкарність – більше не норма.

Скандал довкола Арестовича: коротко

Журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає" проаналізували закриті психологічні семінари ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Виявилося, що його висловлювання – пряма пропаганда сексизму й насильницьких ідей. Арестович називає жінок "істотами", натомість чоловіків – "ідолами". Щобільше, він стверджує, що усі чоловіки хочуть "задушити" жінок. Такі думки викликали неабияке обурення користувачів Мережі.

На скандал відреагував і сам блогер. Так, Арестович запевняє, що його слова перекрутили, а резонансні слова він казав, перебуваючи в акторському образі. Також він анонсував "юридичні наслідки" для авторок відео щодо нього.

Згодом народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів на Арестовича через сексистські висловлювання. Йому загрожує до 3 років в'язниці.

Пізніше Арестович вирішив висміяти критиків своїх семінарів. Крім цього, ексрадник ОП опублікував скандальний семінар у мережі.

"Я вирішив опублікувати ТОЙ САМИЙ семінар. Відео стало коротшим, бо вирізали запитання та відповіді на них (там люди представляються і чути конкретні голоси, які можна впізнати). Тепер Ви можете подивитись самі і зробити свої висновки – про моє реальне ставлення до жінок, ступінь та адекватність розуміння описаних проблем і як і для чого я навчаю людей, яким співзвучні ці проблеми, з ними працювати", – йдеться у повідомленні.

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