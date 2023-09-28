Скандал довкола Арестовича: ексрадник ОП висміяв критиків своїх семінарів

Днями в Україні спалахнув скандал довкола ексрадника ОП Олексія Арестовича через сексистські висловлювання та пропаганду насильства щодо жінок. Він вирішив висміяти критиків своїх семінарів.

Про це Олексій Арестович написав у своєму телеграм-каналі.

"Девіз наших семінарів: добре навчена феміністка нічим не відрізняється від натуралки", – написав блогер.

"Самозакоханий павич"

За словами Геращенко, ексрадника ОП активно популяризував загальнонаціональний марафон. Щобільше, ця людина поширювала у маси відверту брехню про "два-три тижні", брак ракет у РФ, оточення Банкової і так далі. Проте вже тоді було зрозуміло, каже нардепка, що собою являє цей "самозакоханий павич".

"Людина, яку планомірно розкручував марафон, закликає українок душити. Й нуль реакції уповноваженого з прав людини і правоохоронців," – обурена вона.

Таким чином Геращенко з колегами звернулися до ГПУ з проханням порушити кримінальну справу щодо Арестовича через заклики до насильства й мову ворожнечі.

Що відомо про скандал з Арестовичем

Журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає" проаналізували закриті психологічні семінари ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Виявилося, що його висловлювання – пряма пропаганда сексизму й насильницьких ідей. Арестович називає жінок "істотами", натомість чоловіків – "ідолами". Щобільше, він стверджує, що усі чоловіки хочуть "задушити" жінок. Такі думки викликали неабияке обурення користувачів Мережі.

На скандал відреагував і сам блогер. Так, Арестович запевняє, що його слова перекрутили, а резонансні слова він казав, перебуваючи в акторському образі. Також він анонсував "юридичні наслідки" для авторок відео щодо нього.

Згодом народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів на Арестовича через сексистські висловлювання. Йому загрожує до 3 років в'язниці.

Читайте також: