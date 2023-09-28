Світом шириться новий варіант коронавірусу "Пірола": симптоми і ризик для України

Новий варіант коронавірусу "Пірола" (BA.2.86), який вперше виявили в Ізраїлі, зʼявився в США, Данії та Британії. В Україні його випадків не зареєстровано.

Про це повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Найпоширеніші симптоми Pirola

Лікарі склали перелік головних симптомів нового коронавірусу:

нежить,

головний біль,

втома,

чхання,

біль у горлі,

рідше — подразнення очей і висипи

Поки у світі зареєстровано майже 100 тисяч нових випадків захворювання, викликаних новим варіантом коронавірусної інфекції (зокрема, у Великій Британії, США, Південній Африці, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії). В Україні випадків коронавірусу Pirola не зареєстровано, однак фахівці не виключають, що новий варіант коронавірусної інфекції зʼявиться і на території України через те, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, повертатимуться додому з країн, де вже циркулює новий штам.

"За результатами секвенування, тобто лабораторного дослідження зразків, відібраних від захворілих на COVID-19, проведених у національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, наразі випадків штаму “Піроли” на території України не зареєстровано. Усі виявлені мутації наразі є довкола штаму “Омікрон”, — зазначив Кузін.

За його словами, єдиним дієвим способом захиститися від захворювання є вакцинація, особливо для людей з хронічними захворюваннями та населення, старше 60 років.

Нагадаємо, новий варіант COVID-19 під назвою "Пірола" має більше мутацій, ніж у будь-якому іншому варіанті від моменту появи знаменитого штаму "Омікрон" 2021 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні понад 1200 хворих за тиждень! Коронавірус знову набирає обертів

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