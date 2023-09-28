В МВС заявили про постійну нестачу кадрів: яку роботу пропонують

У системі МВС йде постійний набір, адже українські військові та поліцейські перебувають на війні.

Про це міністр внутрішніх справ України заявив в інтервʼю телеканалу Рада у всеукраїнському телемарафоні “Єдині новини”.

“Найперше потрібні сапери. У планах набрати близько 1000 осіб протягом наступного року. Провести навчання, озброїти відповідною технікою. Також відбувається набір до сервісних центрів. Окрім цього, триває набір у підрозділи Державної міграційної служби”, — сказав Клименко.

У системі МВС є постійні вакансії в патрульній поліції та інших службах, наприклад необхідні юристи, слідчі. Люди переходять до інших підрозділів, особливо до військових, адже велика кількість воює це — тисячі людей.

Окрім того, Ігор Клименко повідомив, що надалі необхідно буде більше фахівців до поліції та ДСНС у Донецькому, Миколаївському, Херсонському регіонах.

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