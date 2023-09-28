Миром распространяется новый вариант коронавируса "Пирола": симптомы и риск для Украины

Новый вариант коронавируса "Пирола" (BA.2.86), впервые обнаружившегося в Израиле, появился в США, Дании и Британии. В Украине его случаев не зарегистрировано.

Об этом сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Самые распространенные симптомы Pirola

Врачи составили перечень главных симптомов нового коронавируса:

насморк,

головная боль,

усталость,

чихание,

боль в горле,

реже — раздражение глаз и сыпь

Пока в мире зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев заболевания, вызванных новым вариантом коронавирусной инфекции (в частности, в Великобритании, США, Южной Африке, Швеции, Франции, Португалии, Канаде, Таиланде, Швейцарии и Австралии). В Украине случаев коронавируса Pirola не зарегистрировано, однако специалисты не исключают, что новый вариант коронавирусной инфекции появится и на территории Украины по причине того, что тысячи украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, вернутся домой из стран, где уже есть новый штамм.

"По результатам секвенирования, то есть лабораторного исследования образцов, отобранных от заболевших COVID-19, проведенных в национальной референс-лаборатории Центра общественного здоровья, пока случаев штамма "Пиролы" на территории Украины не зарегистрировано. Все обнаруженные мутации пока вокруг штамма “Омикрон”, — отметил Кузин.

По его словам, единственным действенным способом защититься от заболевания является вакцинация, особенно для людей с хроническими заболеваниями и населения старше 60 лет.

Напомним, новый вариант COVID-19 под названием Пирола имеет больше мутаций, чем в любом другом варианте с момента появления знаменитого штамма Омикрон 2021 года.

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