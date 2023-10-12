Полиция начала досудебное расследование по Арестовичу

Полиция начала досудебное расследование по делу Алексея Арестовича. Речь идет о пропаганде сексизма и насильственных действий.

Об этом в своем телеграмм-канале написала народная депутат Ирина Совсун.

Документ, свидетельствующий о начале досудебного расследования

Что это значит

Как отметила Совсун, полиция обязана провести расследование. Также она получила ответ от Генпрокурора о том, что дело было передано в Киевскую городскую прокуратуру. За этой историей требуется постоянный общественный контроль.

"Уверена, что сам Арестович комментирует все на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы, поскольку понимает, что влип", – убеждена Совсун.

Если дело будет доведено до логического завершения, говорит оно, это будет важный для Украины прецедент. Будет доказано, что закон один для всех, и безнаказанность – больше не норма.

Скандал вокруг Арестовича: коротко

Журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале "Пылает" проанализировали закрытые психологические семинары экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Оказалось, что его выражение – прямая пропаганда сексизма и насильственных идей. Арестович называет женщин "существами", а мужчин – "идолами". Более того, он утверждает, что все мужчины хотят "задушить" женщин. Такие мысли вызвали большое возмущение пользователей Сети.

На скандал отреагировал и сам блоггер. Так, Арестович уверяет, что его слова извращены, а резонансные слова он говорил, находясь в актерском образе. Также он анонсировал "юридические последствия" для авторов видео по нему.

Впоследствии народная депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы на Арестовича из-за сексистских высказываний. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Позже Арестович решил высмеять критиков своих семинаров. Кроме того, экс-советник ОП опубликовал скандальный семинар в сети.

"Я решил опубликовать Тот же семинар. Видео стало короче, потому что вырезали вопросы и ответы на них (там люди представляются и слышать конкретные голоса, которые можно узнать). Теперь Вы можете посмотреть сами и сделать свои выводы – о моем реальном отношении к женщинам, степень и адекватность понимания описанных проблем и как и для чего я учу людей, которым созвучны эти проблемы, с ними работать", – говорится в сообщении.

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