Битва за "ворота в Донецк": что происходит в Авдеевке – обзор событий на фронте

Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку. Накопив силы, оккупанты давят на фланги ВСУ, чтобы окружить город. По словам военных, это наступление на Авдеевку – самое масштабное с начала войны.

Какая ситуация в Авдеевке и как украинским бойцам удается держать нашествие врага – смотрите дальше в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Россияне пошли в наступление

Новое массированное наступление на Авдеевку враг начал 10 октября. Сначала в 5 утра начал варить из артиллерии по городу и его окрестностям. Затем в ход последовали колонны бронетехники и пехота. Как сообщали в Генштабе, россияне бросили туда по меньшей мере 3 батальона, а это около 1000 бойцов. Детали о наступлении врага рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш

"Активно работает российская авиация. Применили они и ударные вертолеты. Вертолеты Ми-28 оснащены так называемыми ЛМУРами – легкими многоцелевыми управляемыми ракетами, готовят по Авдеевке зависнув над Донецком. Делают это безнаказанно, потому как сами заявляют, их ЛМУРы летят на такой вертолет не собьешь с ПЗРК – не хватит дальности", – говорит он.

Об активизации врага в сети заявляют и военнослужащие ВСУ. По их словам, атака россиян действительно беспрецедентна. Поэтому они как никогда нуждаются в поддержке, а от тыла – единении.

"Нам нужна ваша всенародная поддержка, как это было с первых дней войны", – отметил военный Егор Фирсов.

Военнослужащий ВСУ Андрей Серган в интервью NV детализировал, в чем настоятельно нуждается фронт

"Спросите комбата или комбрига у любой бригады – все просят РЭБ, "Мавики", FPV или другие дроны, а также боеприпасы. Поэтому нельзя говорить, что мы не ожидали наступления — мы его ожидали. Но мы ждем этих трех основных пункты. Плюс на людей", – сказал он.

Надо понимать, что Авдеевка обороняется еще с 2014 года, поэтому хорошо укреплена. Именно поэтому враг, как бы этого ни хотел, уже не пытается захватить город в лоб. Вместо этого давит на фланги и хочет окружить Авдеевку. "Пускают слюну" оккупанты на села Бердичи и Степное западнее Авдеевки.

ВСУ держатся

В Генштабе сообщают, что Силы обороны отбили более 10 атак врага возле Авдеевки и еще 10 атак к востоку от Степного Донецкой области, всего за сутки произошло 95 боевых столкновений.

Несмотря на то, что так называемые российские военкоры уже третьи сутки вешают лапшу о приближении "котла" в Авдеевке, украинские бойцы держатся. Подтверждают это и в местной военной администрации.

Аналитики Института изучения войны утверждают, что продвижение у россиян все же есть, но незначительные. Впрочем, даже если им гипотетически удастся взять город – это не изменит даже тактическую ситуацию на фронте. Поэтому цель россиян такова: отвлечь украинские резервы от мелитопольского и бахмутского направлений.

Провернуть что-то подобное они раньше пытались под Купянском Харьковской области. Военный обозреватель, майор запаса и ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман проанализировал тактику врага под Авдеевкой.

Журналист Денис Казанский опубликовал кадры разрушенного моста на трассе между оккупированными Горловкой и Донецком. Попала в него именно украинская ракета – оставив врага без важной логистической артерии для продвижения в сторону Авдеевки.

Успешно косят врагов в этом направлении и украинские FVP дроны. Кадры их применения опубликовал волонтер Сергей Стерненко.

"За 2 суток наступления россиян дроны сыграли очень важную роль и нанесли россиянам около трети от общих потерь. Пока еще глобально преимущество у FPV на нашей стороне, но если государство максимально не включится как по этому типу дронов, так и по средствам РЭБ, за месяц-2 уже у россиян будет преимущество. Они очень быстро учатся и активно развивают это направление", – отметил Стерненко.

По подсчетам Генштаба, на 12 октября ВСУ по всей линии фронта уничтожили 990 кафиров, 42 танка и 41 боевую бронированную машину. Например, 9 октября, за день до начала наступления на Авдеевку, враг потерял 420 человек и всего 6 танков.

Ранее отмечалось, что кафиры будут пытаться захватить Авдеевку до конца года, чтобы подарить Путину на Новый год какую-то "эпическую победу".

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