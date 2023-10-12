"Решается судьба Токмака": экс-боец "Айдара" объяснил обострение на фронте

Дикий отметил, что для украинских защитников сейчас тяжелое время на Авдеевском направлении.

Российские войска активизировались на Лимано-Купянском и Авдеевском направлениях фронта, чтобы оттянуть украинские войска от юга, где у ВСУ есть шанс освободить Токмак и выйти к Азовскому морю.

Такое мнение экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий высказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сейчас решается судьба Токмака"

"На юге сейчас решается судьба Токмака, а от судьбы Токмака вообще в значительной степени зависит результат всей нашей летне-осенней наступательной кампании. Если нашим защитникам и защитницам удастся прорваться на Токмак, взять его, то это будет означать, что вторая линия из трехлинейной российской обороны уже окончательно сломана – так называемая "линия Суровикина". И это будет означать, что практически с гарантией мы в этом году выходим к Азовому морю, Крым становится "островом" со всем, что из этого вытекает", – рассказал Дикий.

Он отметил, что россияне это тоже хорошо понимают, поэтому пока не только там усилили оборону, но и для врага сейчас критически важно заставить украинские войска перебросить резервы на любой другой участок фронта.

Возобновление наступления линии от Лимана до Купянска

"Именно в этой связи они возобновили наступление на Слобожанщине — где по всей линии от Лимана до Купянска они все время нащупывают, где можно было бы попытаться прорваться", — объяснил аналитик.

В то же время он отметил, что враг не настолько наивен, чтобы считать, что "им кто-то отдаст Лиман или Купянск". Так что ключевая задача противника там заключалась в том, чтобы часть украинских бригад не доехала до юга, до Токмака. И Украине действительно пришлось бросить значительные силы на Лимано-Купянское направление.

Почему россияне активизировались вокруг Авдеевки

"И теперь они лихорадочно ищут, а где бы еще создать для нас критическую ситуацию, чтобы заставить задействовать туда резервы. И по каким-то причинам они выбрали для этого Авдеевку. По-моему, выбор для них неудачный, потому что Авдеевская промзона держится с 14-го года – это очень мощный, укрепленный район, который они не смогли не то, что взять, но даже как-то существенно прижать или сдвинуть", – рассказал Дикий.

По его словам, единственный успех, который там претерпели захватчики, это огневой контроль над трассой обеспечения Авдеевки.

"Это значит, что они к ней не вышли, но уже дотягиваются артиллерией. Это, конечно, очень усложняет всю логистику. Но напомню, что наши защитники держались в Бахмуте еще несколько месяцев после того, как российская арта начала доставать до обоих путей сообщения, которые там были", – объяснил экс-командир роты "Айдара".

"Конечно, для наших защитников там сейчас тяжелые времена", – отметил он.

Дикий также обратил внимание на существенное увеличение активности российской авиации на Авдеевском направлении, которая наносит удары полутонными управляемыми бомбами. Именно поэтому украинским бойцам там сейчас очень тяжело.

К слову, по информации от Генштаба ВСУ, украинские войска в течение 11 октября отразили более 10 атак врага в районе Авдеевки, 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области. Силы обороны держат оборону на Авдеевском направлении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как тараканы, в каждую щелку. Авдеевка подверглась самому массированному штурму за всю войну

Читайте также: