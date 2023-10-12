В Украину идет похолодание: синоптик назвала точные числа

Завтра, 13 октября, Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковской и Одесской местами пройдет небольшой дождь. В большинстве областей востока и юга — без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер будет в пятницу преимущественно северо-западный, умеренный, то есть немного стихнет после сегодняшнего сильного", — отметила она.

Температура воздуха в течение завтрашнего дня ожидается в пределах +14...18°С, на юге и западе будет +16...22°С.

В Киеве 13 октября пройдет местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха будет составлять в столице +17...18°С.

Суббота в Киеве будет сухая, солнечная и теплая погода. Воскресенье немного сбавит градусы, набегут тучи и пройдет дождь.

По ее данным, с 15-16 октября в Украине существенно похолодает.

Как сообщалось, на днях в Карпатах ударили первые морозы.

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