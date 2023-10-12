Виталий Ким рассказал, собирается ли идти в президенты

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подумал о президентских амбициях во время встречи со студентами КНУ им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает издание "Главком".

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас прежде всего думает о победе в войне с Российской Федерацией. По словам Кима, о должности президента не думал, ведь все силы направляет на победу в сотрудничестве с главой государства Владимиром Зеленским.

"Много было вопросов что дальше? Все это будет после победы. Я работаю на победу, для меня нет никаких других задач и это невозможно. Я в команде президента, я без него ничего делать не буду: ни против него, ни без него", – высказался глава Николаевщины.

Ким рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России брал пример мужества и стойкости Зеленского, который не уехал за границу, а остался в Украине.

Напомним, ранее Виталий Ким отреагировал на слухи о переводе на новую должность в Киев. В СМИ появилась информация, что он может сесть в кресло главы КГГА.

Читайте также: