Віталій Кім розповів, чи збирається йти у президенти

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поміркував про президентські амбіції під час зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомляє видання "Главком".

Очільник ОВА наголосив, що наразі перш за все думає про перемогу у війні з Російською Федерацією. За словами Кіма, про посаду президента не думав, адже наразі всі сили спрямовує на перемогу у співпраці з главою держави Володимиром Зеленським.

"Багато було запитань що далі?Уусе це буде після перемоги. Я працюю на перемогу, для мене немає жодних інших завдань і це неможливо. Я в команді президента, я без нього нічого робити не буду: ні проти нього, ні без нього", - висловився очільник Миколаївщини.

Кім розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Росії брав приклад з мужності та стійкості Зеленського, який не виїхав за кордон, а залишився в Україні.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім відреагував на чутки щодо переведення на нову посаду до Києва. У ЗМІ з'явилася інформація, що він може сісти у крісло голови КМДА.

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