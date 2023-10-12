Експерт розповів, як Білорусь допомагає РФ у підготовці мобілізованих 

Білорусь, яка стала плацдармом для наступу військ РФ, - це ще й майданчик для підготовки російських мобілізованих. Сусідня до країни-агресорки Росії республіки - паличка-виручалочка для Москви.

Таку думку FREEДОМ висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, після реформи 2009-го в РФ немає частин для розміщення мобілізованих. В країні є лише частини, де можна розмістити призовників. Якщо ж потрібно призвати, наприклад, 400 тисяч людей, таких потужностей немає.

"Минулого року, коли розпочалася мобілізація, призовників тримали у спортзалах, санаторіях, базах відпочинку, навіть біля паркану військової частини люди ночували, багаття там палили, бо їх банально не було де розмістити. І ось Білорусь - паличка-виручалочка, де їх можна розмістити. Начебто вони постійно збільшують свою армію, але, за фактом, якщо порахувати по головах, то кількість не змінюється. Тобто ці люди буквально йдуть, щоб заміщати втрати, які зазнала російська армія в попередні періоди", - розповів експерт.

Ступак наголосив, що в РФ є кримінальна стаття за дезертирство та дискредитацію армії.

"Погрожують родичам: "Там у тебе дядько тримає ларьок у Сочі, а ми його обнулимо і не буде ларька, і вся ваша родина вмиратиме".

Як повідомлялося, днями у Білорусі раптом почали перевірку бойової готовності армії. Білоруські війська вже у найкоротші терміни здійснять марші "до призначених районів", де відбуватиметься бойова підготовка.

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