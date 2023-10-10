Спецслужби РФ та Білорусі готують теракт "під чужим прапором", щоб звинуватити Україну: подробиці

ФСБ РФ та КДБ РБ домовилися повести операцію "під чужим прапором" проти одного з об’єктів на території Білорусі, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Як зазначається, ворог розглядає об’єктом для теракту нафтобаза у “БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ” поблизу населеного пункту Прилуки Брестської, що неподалік білорусько-польського кордону.

"Планується здійснити скид з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели "вагнерівці" в серпні цього року", - мовиться у повідомленні.

Білорусь та РФ готують теракт поблизу кордону

Білорусь та РФ готують теракт поблизу кордону

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з НАБУ 10 жовтня проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті, зокрема у мера міста Андрія Балоги.

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