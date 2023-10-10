Спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину: подробности

Так называемую операцию враги планируют провести недалеко от белорусско-польской границы.

ФСБ РФ и КГБ РБ договорились повести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, враг рассматривает объектом для теракта нефтебазу "БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской, что неподалеку от белорусско-польской границы.

"Планируется осуществить сброс с БПЛА. По информации от белорусского подполья, аэроразведку возможных объектов вели "вагнеровцы" в августе этого года", — говорится в сообщении.

РФ и Беларусь готовят теракт вблизи границы

РФ и Беларусь готовят теракт вблизи границы

Напомним, Служба безопасности совместно с НАБУ 10 октября проводят серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье, в частности, у мэра города Андрея Балоги.

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