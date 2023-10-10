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Як Україна відбивала нічну атаку БПЛА: роботу ППО зняли на відео

Як Україна відбивала нічну атаку БПЛА: роботу ППО зняли на відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Як Україна відбивала нічну атаку БПЛА: роботу ППО зняли на відео

Робота ППО по дронах-камікадзе в ніч проти 10 жовтня / Скриншот

Командувач Повітряних сил подякував захисникам неба за результат.

Роботу української ППО на Одещині та Миколаївщині під час нічної атаки дронами 10 жовтня було зафіксовано на відео.

Відповідний ролик опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

На викладеному відео видно, як українські зенітні ракетні підрозділи збивають російські безпілотники Shahed під час нічної атаки по південних регіонах.

"Бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" в Одеській та Миколаївській областях у ніч на 10 жовтня 2023 року!" – написав Олещук.

Він також подякував бійцям за результат.

Командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи ППО на півдні

Командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи ППО на півдні

Нічна атака дронами по Україні

Окупанти в ніч проти 10 жовтня запустили по Україні 36 ударних дронів Shahed. Сили ППО знищили 27 ворожих цілей у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Загарбники влучили у логістичні об'єкти Одещини, але люди та портова інфраструктура цього разу не постраждали.

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Дата публікації
Перегляди
635
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