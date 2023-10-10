Авіабомби, "Гради", артилерія: росіяни атакували 10 областей України

Внаслідок ворожих обстрілів мирних українських сіл і міст є загиблі та поранені.

Російські війська обстріляли 10 областей України 9-10 жовтня. Окупанти влаштували сотні обстрілів та атак з АГС, мінометів, артилерії, РСЗВ, некерованими авіаракетами та авіабомбами, безпілотниками.

Про це йдеться в інформації про ситуацію в регіонах на ранок 10 жовтня від обласних державних адміністрацій.

Обстріли Чернігівщини

Російські війська тричі обстріляли Чернігівську область протягом доби: в регіоні пролунали 19 вибухів. Під ворожим вогнем із АГС опинилися Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. Загарбники також запускали некеровані авіаційні ракети.

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Інформація про втрати серед місцевих жителів чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила. Дані уточнюються.

Обстріли Сумщини

В ніч проти 10 жовтня російські окупанти влаштували три мінометні обстріли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Під атаками перебували Шалигинська (6 вибухів), Краснопільська (11 вибухів) та Хотінська (4 вибухи) громади. Минулося без наслідків.

Окрім того, протягом 9 жовтня росіяни п’ять разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 17 вибухів. Під ворожий вогонь потрапили Білопільська (авіаційний обстріл з гелікоптера НАР) Хотінська (авіаційний обстріл з гелікоптера НАР), Краснопільська (мінометний обстріл), Великописарівська (обстріл з артилерії та мінометів) громади. Без наслідків.

Атаки по Запорізькій області

На Запоріжжі 9 жовтня загарбники вели вогонь по 21 населеному пункту – завдали 117 ударів. Зафіксовано 95 обстрілів з артилерії по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Білогір'я, Степового, Кам'янського, Лобкового, інших прифронтових міст і сіл.

Росіяни атакували двома авіабомбами Новоданилівку, здійснили дев’ять обстрілів з РСЗВ по Оріхову, Новоданилівці, Преображенці, Малій Токмачці та Левадному. Ворога також влаштував 11 атак безпілотниками по Червоному, Чарівному, Новоданилівці, Малій Токмачці, Щербаках та Малих Щербаках.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Обстріл Запорізької області 7 жовтня

Атаки по Дніпропетровщині

Вранці 10 жовтня російські війська вкотре вгатили по Нікополю. Наразі вся інформація щодо наслідків уточнюється.

9 жовтня від ранку до вечора російська армія обстрілювала Нікопольський район. Зафіксовано п’ять обстрілів. Зокрема, Нікополь зазнав обстрілу з важкої артилерії. У місті пшкоджені готель та шість приватних будинків. Знищені дві господарські споруди, ще п’ять – понівечені. Зачепило газогони та лінію електропередач.

Агресор також із "Граду" вдарив по Марганецькій громаді. Пошкоджено амбулаторію, чотири оселі місцевих та стільки ж господарських споруд. Люди вціліли.

Обстріли Харківської області

Окупанти на Слобожанському напрямку зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріли населених пунктів з території Росії, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України.

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Загарбники обстріляли з артилеріє та мінометів такі населені пункти: Козача Лопань, Вовчанські Хутори, Охримівка.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів неподалік від Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного. З артилерії та мінометів росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічну, Петропавлівку, Кислівку, Синьківку.

У селі Кіндрашівка Куп’янського району було пошкоджено приватне домоволідіння. Минулося без постраждалих.

Внаслідок мінометного обстрілу селищ Козача Лопань Харківського району пошкоджено трансформатор та лінію електропередач.

Атаки по Луганщині

На Луганщині російська армія обстріляла з артилерії Невське (шість вибухів). Від ударів з артилерії та авіації постраждала Білогорівка.

За добу окупанти здійснили 157 обстрілів Луганщини, випустивши 548 снарядів.

Атаки по Донеччині

Загарбники здійснили 12 обстрілів по населених пунктах Донецької області. Застосували задля цього авіацію, "Гради", артилерію та міномети, танк. Під вогнем опинилися Авдіївка, Торецьк, Дачне, Диліївка, Єлизаветівка, Костянтинівка.

Пошкоджено шість житлових будинків (з них один – багатоквартирний), заправна колонка автобази.

Внаслідок атак по Донеччині загинула людина, ще четверо осіб зазнали поранень.

Обстріли Миколаївської області

У ніч проти 10 жовтня на Миколаївщині силами та засобами ППО було знищено один російський дрон-камікадзе Shahed-136/131.

Вдень 9 жовтня ворог влаштував артилерійські обстріли по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Там пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

Атаки по Одещині

У ніч проти 10 жовтня росіяни протягом трьох годин атакували Одещину ударними безпілотниками. Українські сили ППО знищили 23 ворожі дрони над областю.

Зафіксовано влучання по логістичній інфраструктурі. Минулося без постраждалих. Дані щодо наслідків уточнюються.

Російський дрон-камікадзе / Фото: Associated Press

Обстріли Херсонської області

По Херсонщині протягом доби окупанти влаштували 79 обстрілів (випустили 443 снаряди). З цієї кількості по самому Херсону ворог вгатив 10 разів, випустивши 28 снарядів.

Росіяни поцілили у райони 28 населених пунктів області, будівлю бібліотеки у Херсоні, будинок культури у Бериславському районі. Внаслідок обстрілу в Херсоні постраждав містянин.

9 жовтня російські війська вдарили по одній з бібліотек Херсона. Легкі поранення отримав 55-річний чоловік. Йому надано медичну допомогу. Внаслідок артобстрілу Херсона поранень зазнала і 83-річна жінка.

Також ворог обстріляв селище Кіндійка. Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка, яка перебувала у будинку. Її доправлено до лікарні у стані середньої тяжкості.

Вдень росіяни також обстріляли Зимівник. Поранень зазнала 85-річна жінка.

За добу через російську агресію на Херсонщині були поранені четверо людей.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня внаслідок ворожого обстрілу ракетами С-300 смт Великий Бурлук на Харківщині постраждали дві 45-річні жінки та 34-річний чоловік.

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