Авиабомбы, "Грады", артиллерия: россияне атаковали 10 областей Украины

В результате вражеских обстрелов мирных украинских сел и городов есть погибшие и раненые.

Российские войска обстреляли 10 областей Украины 9-10 октября. Оккупанты устроили сотни обстрелов и атак из АГС, минометов, артиллерии, РСЗО, неуправляемыми авиаракетами и авиабомбами, беспилотниками.

Об этом говорится в информации о ситуации в регионах на утро 10 октября от областных государственных администраций.

Обстрелы Черниговщины

Российские войска трижды обстреляли Черниговскую область в течение суток: в регионе прогремели 19 взрывов. Под вражеским огнем из АГС оказались Черниговский и Новгород-Северский районы. Захватчики также запускали неуправляемые авиационные ракеты.

Также читайте В ВСУ прокомментировали уменьшение ракетных обстрелов: к чему готовится РФ

Информация о потерях среди местных жителей или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала. Данные уточняются.

Обстрелы Сумщины

В ночь на 10 октября российские оккупанты устроили три минометных обстрела приграничья Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв. Под атаками находились Шалыгинская (6 взрывов), Краснопольская (11 взрывов) и Хотинская (4 взрыва) громады. Обошлось без последствий.

Кроме того, в течение 9 октября россияне пять раз обстреляли приграничье Сумщины. Зафиксировано 17 взрывов. Под вражеский огонь попали Белопольская (авиационный обстрел с вертолета НАР) Хотинская (авиационный обстрел с вертолета НАР), Краснопольская (минометный обстрел), Великописаревская (обстрел из артиллерии и минометов) громады. Без последствий.

Атаки по Запорожской области

На Запорожье 9 октября захватчики вели огонь по 21 населенному пункту – нанесли 117 ударов. Зафиксировано 95 обстрелов из артиллерии по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Новоандреевки, Белогорья, Степного, Каменского, Лобкового, других прифронтовых городов и сел.

Россияне атаковали двумя авиабомбами Новоданиловку, совершили девять обстрелов из РСЗО по Орехову, Новоданиловке, Преображенке, Малой Токмачке и Левадному. Враг также устроил 11 атак беспилотниками по Красному, Чаривному, Новоданиловке, Малой Токмачке, Щербаках и Малых Щербаках.

Поступило 29 сообщений о разрушениях жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Обстрел Запорожской области 7 октября

Атаки по Днепропетровщине

Утром 10 октября российские войска в который раз ударили по Никополю. В настоящее время вся информация о последствиях уточняется.

9 октября с утра до вечера российская армия обстреливала Никопольский район. Зафиксировано пять обстрелов. В частности, Никополь подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии. В городе повреждены гостиница и шесть частных домов. Уничтожены два хозяйственных постройки, еще пять – повреждены. Зацепило газопроводы и линию электропередач.

Агрессор также из "Града" ударил по Марганецкой громаде. Повреждена амбулатория, четыре дома местных и столько же хозяйственных сооружений. Люди уцелели.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты на Слобожанском направлении сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины.

Также читайте РФ ударила дронами по Одесской области: Гуменюк рассказала детали

Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов следующие населенные пункты: Казачья Лопань, Волчанские Хутора, Охримовка.

На Купянском направлении враг нанес авиаудары неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного. Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 15 населенных пунктов, в частности, Двухлетнюю, Петропавловку, Кисловку, Синковку.

В селе Кондрашовка Купянского района было повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших.

В результате минометного обстрела поселка Казачья Лопань Харьковского района повреждены трансформатор и линия электропередач.

Атаки по Луганщине

В Луганской области российская армия обстреляла из артиллерии Невское (шесть взрывов). От ударов из артиллерии и авиации пострадала Белогоровка.

За сутки оккупанты совершили 157 обстрелов Луганщины, выпустив 548 снарядов.

Атаки по Донетчине

Захватчики совершили 12 обстрелов по населенным пунктам Донецкой области. Применили для этого авиацию, "Грады", артиллерию и минометы, танк. Под огнем оказались Авдеевка, Торецк, Дачное, Дилиевка, Елизаветовка, Константиновка.

Повреждены шесть жилых домов (из них один – многоквартирный), заправочная колонка автобазы.

В результате атак по Донетчине погиб человек, еще четыре человека получили ранения.

Обстрелы Николаевской области

В ночь на 10 октября в Николаевской области силами и средствами ПВО был уничтожен один российский дрон-камикадзе Shahed-136/131.

Днем 9 октября враг устроил артиллерийские обстрелы по с. Дмитровка Куцурубской громады. Там повреждены админздание, школа, частные дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Атаки по Одесчине

В ночь на 10 октября россияне в течение трех часов атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Украинские силы ПВО уничтожили 23 вражеских дрона над областью.

Зафиксировано попадание по логистической инфраструктуре. Обошлось без пострадавших. Данные о последствиях уточняются.

Российский дрон-камикадзе / Фото: Associated Press

Обстрелы Херсонской области

По Херсонщине в течение суток оккупанты устроили 79 обстрелов (выпустили 443 снаряда). Из этого количества по самому Херсону враг ударил 10 раз, выпустив 28 снарядов.

Россияне попали в районы 28 населенных пунктов области, здание библиотеки в Херсоне, здание культуры в Бериславском районе. В результате обстрела в Херсоне пострадал горожанин.

9 октября российские войска ударили по одной из библиотек Херсона. Легкие ранения получил 55-летний мужчина. Ему оказана медицинская помощь. В результате артобстрела Херсона ранения получила и 83-летняя женщина.

Также враг обстрелял поселок Киндейка. Под вражеский удар попала 63-летняя женщина, находившаяся в доме. Она доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Днем россияне также обстреляли Зимовник. Ранения получила 85-летняя женщина.

За сутки из-за российской агрессии в Херсонской области были ранены четыре человека.

Напомним, утром 10 октября в результате вражеского обстрела ракетами С-300 пгт Большой Бурлук в Харьковской области пострадали две 45-летние женщины и 34-летний мужчина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости на 8 утра! Ночные атаки "Шахедами" и оперативная информация с фронта

Читайте также: