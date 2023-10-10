Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом во вторник, 10 октября. Глава государства встретится с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщил официальный телеграмм-канал президента.

"Бухарест, Румыния. Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет", — говорится в сообщении Зеленского.

По словам украинского лидера, у него с румынским президентом "большой спектр тем для переговоров". В частности, о безопасном взаимодействии, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО.

"Прежде всего, Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также – за максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной. Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем ее еще расширить", — подчеркнул глава государства.

К слову, визит Зеленского в Румынию – первый с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го.

Как сообщалось, россияне постоянно обстреливают украинские населенные пункты, граничащие с Румынией, поэтому в некоторых городах в соседней стране иногда также раздается воздушная тревога. На фоне российских обстрелов Румыния подтягивает ПВО ближе к границе с Украиной. В частности, ближе к своим селам на Дунае.

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