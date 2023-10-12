До України йде похолодання: синоптикиня назвала точні числа

Завтра, 13 жовтня, Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ. У більшості областей сходу та півдня - без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вітер буде в п'ятницю переважно північно-західний, помірний, тобто, трохи стихне після сьогоднішнього сильного", - зазначила вона.

Температура повітря впродовж завтрашнього дня очікується в межах +14...18°С, на півдні та заході буде +16...22°С.

У Києві 13 жовтня пройде місцями невеликий дощ. Максимальна температура повітря становитиме в столиці +17...18°С.

Субота в Києві буде сухою, сонячною й теплою погодою. Неділя трохи збавить градуси, набіжать хмари та пройде дощ.

За її даними, від 15-16 жовтня в Україні істотно похолоднішає.

Як повідомлялося, днями у Карпатах вдарили перші морози.

Читайте також: