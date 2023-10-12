"Вирішується доля Токмака": ексбоєць "Айдару" пояснив загострення на фронті

Дикий зазначив, що для українських захисників зараз важкі часи на Авдіївському напрямку.

Російські війська активізувалися на Лимано-Куп’янському та Авдіївському напрямках фронту, аби відтягнути українські війська від півдня, де ЗСУ мають шанс звільнити Токмак та вийти до Азовського моря.

Таку думку екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий висловив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Зараз вирішується доля Токмака"

"На півдні зараз вирішується доля Токмака, а від долі Токмака взагалі значною мірою залежить результат всієї нашої літньо-осінньої наступальної кампанії. Якщо наших захисникам і захисницям таки вдасться прорватись на Токмак, взяти його, то це означатиме, що друга лінія із трьохлінійної російської оборони вже остаточно зламана – так звана "лінія Суровікіна". І це означатиме, що практично з гарантією ми цього року виходимо до Азовського моря, Крим стає "островом" з усім, що з цього витікає", – розповів Дикий.

Він зазначив, що росіяни це теж добре розуміють, тому наразі не лише там посилили оборону, але й для ворога зараз критично важливо змусити українські війська перекинути резерви на будь-яку іншу ділянку фронту.

Поновлення наступу лінії від Лиману до Куп’янська

"Саме у зв’язку з цим вони поновили наступ на Слобожанщині – де по всій лінії від Лиману до Куп’янська вони увесь час намацують, де можна було б спробувати прорватись", – пояснив аналітик.

Водночас він зазначив, що ворог не настільки наївний, аби вважати, що "їм хтось віддасть Лиман або Куп’янськ". Тож ключове завдання противника там полягало в тому, аби частина українських бригад не доїхала до півдня, Токмака. І Україні справді довелося кинути значні сили на Лимано-Куп’янський напрямок.

Чому росіяни активізувалися навколо Авдіївки

"І тепер вони лихоманково шукають, а де б ще створити для нас критичну ситуацію, щоб змусити задіяти туди резерви. І з якихось причин вони обрали для цього Авдіївку. На мою думку, вибір для них невдалий, бо Авдіївська промзона тримається з 14-го року – це дуже потужний, укріплений район, який вони не змогли не те, що взяти, але навіть якось суттєво притиснути чи посунути", – розповів Дикий.

За його словами, єдиний успіх, якого там зазнали загарбники, це вогневий контроль над трасою забезпечення Авдіївки.

"Це означає, що вони до неї не вийшли, але вже дотягуються артилерією. Це, звичайно, дуже ускладнює всю логістику. Але нагадаю, що наші захисники тримались у Бахмуті ще кілька місяців після того, як російська арта почала діставати до обох шляхів сполучення, які там були", – пояснив екскомандир роти "Айдару".

"Звичайно, для наших захисників там зараз важкі часи", – зазначив він.

Дикий також звернув увагу на суттєве збільшення активності російської авіації на Авдіївському напрямку, яка завдає ударів півтонними керованими бомбами. Саме тому українським бійцям там зараз дуже важко.

До слова, за інформацією від Генштабу ЗСУ, українські війська протягом 11 жовтня відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки, 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського на Донеччині. Сили оборони надалі тримають оборону на Авдіївському напрямку.

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