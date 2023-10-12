У ЗСУ розповіли про успіхи на Бахмутському напрямку

Тим часом окупанти активно завдають ударів по позиціях українців.

Протягом минулої доби Збройні сили України просунулись на сотні метрів на Бахмутському напрямку. Зокрема, успіхи є на південь від міста Бахмут.

Про це керівник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, українські Сили оборони продовжують наступальні дії на цій ділянці фронту.

"За минулу добу сотнями метрів нашим оборонцям вдалося пройти на деяких напрямках південніше Бахмуту. Противник продовжує гатити по нашим силам з усіх видів наявного озброєння, зокрема, 580 разів відкривав вогонь з мінометів, танків, різних гранатометів та стрілецької зброї, включно з артилерії усіх типів та калібрів", - повідомив Євлаш.

На цьому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Сили оборони України ліквідували 167 окупантів, а один потрапив до полону.

"Нам вдалося знищити як і за минулу добу 10 танків та важку броньовану техніку противника, серед якої БТРи, БПМ та гармати різного типу, як 152 мм, так і 122 мм калібрів. Це "Гіацинт-Б", "Мста-Б", одна реактивна система залпового вогню "Град" та ще три Д-20 і дві Д-30 установки", - розповів Євлаш.

Як повідомлялося, росіяни активізували штурми не лише біля Авдіївки на Донеччині. Окупанти активізувалися ще й Лиманському напрямку. Українські захисники стримують загарбників біля Вербового у Запорізькій області.

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