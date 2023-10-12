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Атака російських дронів на Черкащину: є влучання

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Атака російських дронів на Черкащину: є влучання

Безпілотник. / Фото: Associated Press

доповнюється...

Вночі проти 12 жовтня російські окупанти атакували безпілотниками Черкаську область. Один дрон було збито силами ППО, інший - поцілив у відкриту місцевість. 

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Минулої ночі Черкащина знову була під ворожим прицілом. Наші оборонці успішно мінуснули ударний дрон противника в небі над областю. Інший "шахед" поцілив у відкриту місцевість", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ОВА, на місці "прильоту" сталося займання сухої рослинності. Пожежу ліквідовано. Інформації про руйнування чи потерпілих немає.

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Дата публікації
Перегляди
1606
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