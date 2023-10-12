За добу знищено майже тисячу окупантів: Генштаб відзвітував про втрати РФ

Станом на 12 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 284 890 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 284 890 (+990) осіб,

танків - 4905 (+42) од,

бойових броньованих машин - 9264 (+44) од,

артилерійських систем - 6763 (+32) од,

РСЗВ - 811 (+2) од,

засоби ППО - 545 (+0) од,

літаків - 316 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5247 (+21),

крилаті ракети - 1531 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9170 (+25) од,

спеціальна техніка - 966 (+1).

Як повідомлялося, в НАТО поділилися підрахунками, яких втрат зазнала російська армія в Україні. За словами одного високопосадовця, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила майже 300 тисяч солдатів і найманців.

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