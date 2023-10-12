Атака российских дронов на Черкасскую область: есть попадания

Информации о пострадавших нет.

Ночью против 12 октября российские оккупанты атаковали беспилотниками Черкасскую область. Один дрон был сбит силами ПВО, другой – попал в открытую местность.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Минувшей ночью Черкасщина снова была под вражеским прицелом. Наши защитники успешно минуснули ударный дрон противника в небе над областью. Другой "шахед" попал в открытую местность", — говорится в сообщении.

По словам руководителя ОВА, на месте "прилета" произошло возгорание сухой растительности. Пожар ликвидирован. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Как сообщалось, в Черкасской области воздушная тревога продолжалась с 01:36 до 02:36. Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки дронов. Утром 12 октября ПС сообщили, что отработала ПВО. Так, были уничтожены 28 вражеских воздушных целей из 33.

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