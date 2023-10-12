Ночная атака по Украине: как отработало ПВО

Войска РФ в ночь на 12 октября совершили очередную атаку дронами-камикадзе по территории Украины. Силы ПВО уничтожили 28 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 12 октября противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed с северного и южного направлений — Белгородская область РФ и с мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов", — говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, вражеские БПЛА летели в разные направления, поэтому противовоздушная оборона работала, по меньшей мере, в шести областях Украины. К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по Харькову, в результате чего пострадал один человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты более 80 раз обстреляли жилые кварталы Херсонщины – есть пострадавшая.

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