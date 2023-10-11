Автобус выгорел дотла: появилось видео с Херсонщины после атаки дроном по кладбищу

Пострадали мужчины в возрасте 41, 42 и 63 лет.
На видео сняли последствия российской атаки дроном по похоронному транспорту на кладбище в Херсонском районе 11 октября.
В распоряжении ТСН.ua появились фото и видео.
После атаки беспилотников со стороны оккупантов по кладбищу в Херсонском районе был сожжен дотла микроавтобус ритуальной службы, по которому как раз было прямое попадание. Остатки уничтоженного транспорта были зафиксированы на видео.
Как уточнили в Херсонской ОВА, российская армия сбросила с дрона боеприпас по территории вблизи кладбища поселка Киндейка. Пострадали три человека.
Что известно о пострадавших от удара дроном
41-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас он находится в реанимации, медики борются за жизнь мужчины.
У 42-летнего мужчины диагностирована взрывная травма и непроникающее осколочные ранения. Он находится в больнице.
Еще один пострадавший – 63-летний мужчина. Ему на месте оказали необходимую помощь.
Напомним, днем 11 октября российские оккупанты попали дронами по ритуальному транспорту на кладбище в Херсонском районе. Там как раз проходили похороны. В результате атаки были ранены трое работников ритуальной службы.
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