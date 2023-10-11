Автобус выгорел дотла: появилось видео с Херсонщины после атаки дроном по кладбищу

Пострадали мужчины в возрасте 41, 42 и 63 лет.

На видео сняли последствия российской атаки дроном по похоронному транспорту на кладбище в Херсонском районе 11 октября.

В распоряжении ТСН.ua появились фото и видео.

После атаки беспилотников со стороны оккупантов по кладбищу в Херсонском районе был сожжен дотла микроавтобус ритуальной службы, по которому как раз было прямое попадание. Остатки уничтоженного транспорта были зафиксированы на видео.

Как уточнили в Херсонской ОВА, российская армия сбросила с дрона боеприпас по территории вблизи кладбища поселка Киндейка. Пострадали три человека.

Атака дроном по кладбищу в Херсонской области: появилось видео с последствиями

Уничтоженный транспорт ритуальной службы в результате удара дроном в Херсонской области/Фото: ТСН.ua

Уничтоженный транспорт ритуальной службы в результате удара дроном в Херсонской области/Фото: ТСН.ua

Что известно о пострадавших от удара дроном

41-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас он находится в реанимации, медики борются за жизнь мужчины.

Также читайте Воздушная тревога: в Миргороде сообщают о взрывах

У 42-летнего мужчины диагностирована взрывная травма и непроникающее осколочные ранения. Он находится в больнице.

Еще один пострадавший – 63-летний мужчина. Ему на месте оказали необходимую помощь.

Напомним, днем 11 октября российские оккупанты попали дронами по ритуальному транспорту на кладбище в Херсонском районе. Там как раз проходили похороны. В результате атаки были ранены трое работников ритуальной службы.

Читайте также: