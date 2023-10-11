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Оккупанты атаковали дронами похорон на Херсонщине: есть раненые (видео)

Оккупанты атаковали дронами похорон на Херсонщине: есть раненые (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Оккупанты атаковали дронами похорон на Херсонщине: есть раненые (видео)

Удар дроном по кладбищу в Херсонской области/Фото: Херсонская областная прокуратура

Враг прицельно атаковал беспилотником транспорт ритуальной службы.

Российские войска нанесли удары дронами по похоронному транспорту на кладбище Херсонщины днем 11 октября, ранив трех человек.

Об этом сообщил староста поселка Антоновка Сергей Иващенко на видео для ТСН.ua.

"Только что ру*ня попала дронами по ритуальному транспорту, который был на кладбище: хоронили человека. Человека похоронили, прилетел дрон. Трое раненых. Один — "тяжелый", — рассказал Иващенко.

"Каждый оккупант должен сдохнуть. Помогайте Вооруженным силам Украины. Они с этим покончат", — добавил староста.

Россияне атаковали дронами похоронный транспорт в Антоновке

Россияне атаковали дронами похоронный транспорт в Антоновке

В то же время в Херсонской областной прокуратуре сообщили, что около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотником транспорт ритуальной службы на кладбище в Херсонском районе.

От взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, находившихся вблизи спецтранспорта. Один из них доставлен в больницу.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в течение 10 октября российские захватчики 82 раза обстреляли Херсонскую область. Был ранен человек.

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Дата публикации
Просмотры
3167
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