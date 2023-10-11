ЕС расширит финансирование Украины для разминирования территорий – подробности

В ЕС подчеркнули, что выделенных средств недостаточно и необходимо наращивать финансирование Украины.

Европейский союз за последние полтора года мобилизовал более 43 млн евро для поддержки разминирования территорий Украины, в сочетании со значительной двусторонней поддержкой, которую оказывают государства-члены ЕС, инвестиции превысили 110 млн евро в этот сектор.

Об этом сообщил еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс на открытии Международной донорской конференции высокого уровня по гуманитарному разминированию в Украине в Загребе (Хорватия) 11 октября, пишет "Интерфакс-Украина".

В то же время, еврокомиссар подчеркнул, что выделенных средств недостаточно и необходимо наращивать финансирование.

"Противоминная деятельность является важнейшим приоритетом в нашей поддержке Украины. И нам нужно продолжать тесно сотрудничать, чтобы наша поддержка была настолько эффективной, длительной и устойчивой, насколько это возможно. И ЕС будет стоять рядом с Украиной перед лицом этого вызова и будет приветствовать постоянную твердую приверженность всех международным партнеров Украины", — заявил Синкявичюс.

Еврокомиссар также отметил, что поддержка ЕС распространяется на все направления противоминной деятельности, включая оценку, обследование и разминирование.

По его словам, ЕС и его государства-члены также оказывают значительную поддержку в оснащении украинских гуманитарных саперов, экстренных служб и национальной полиции, чтобы сделать их опасную работу более безопасной и эффективной.

"Более того, мы тесно сотрудничаем с нашими украинскими партнерами для поддержки эффективных систем управления украинским сектором противоминной деятельности. Для ЕС большая честь быть среди международных партнеров Украины, представленных в Консультативном совете нового Центра гуманитарного разминирования страны", – отметил еврокомиссар.

Напомним, по данным МВД, на разминирование территорий Украины может понадобиться более пяти лет.

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