Украину будут очищать годами: как готовят саперов и собак для разминирования территорий

Саперные войска воюют в составе Сил Поддержки ВСУ, работая тихо и не имея права на ошибку, потому что ходят всегда в сантиметре от смерти. Каждый день минно-розыскные расчеты прочесывают десятки километров, чтобы обнаружить и обезвредить мины и взрывчатку, которую оставили после себя оккупанты. Только за прошлую неделю украинские саперы обезвредили 2500 взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях.

В настоящее время из-за большого объема площадей, требующих разминирования, саперным группам крайне не хватает снаряжения и транспорта. Именно поэтому компания "Киевстар" и Благотворительный фонд "Повернись Живим" запустили сбор средств на оборудование и пикапы для саперных групп.

Цель проекта "Нам тут Жить" — 175 миллионов гривен для обеспечения оборудованием инженерно-саперные группы в составе сил поддержки ВСУ, в частности, и для саперов-кинологов.

Как готовят саперов и собак

В одной из воинских частей на Западе Украины действует центр подготовки саперов. Здесь к работе готовят не только военнослужащих, но и собак. Одна из таких – овчарка Козачка. Она понимает команды исключительно по-немецки. Ее безупречное обоняние пригодится саперам-кинологам и помогает разминировать поля. С животным уже два года работает кинолог расчета минно-розыскных собак Максим Ананчук.

"Собака приучается к как можно большему количеству взрывчатых веществ. Это могут быть тротил, пластид, гиксоген и т.д. Сейчас мы берем те вещества, которые используются в боевых действиях, которые есть в снарядах», – рассказал он.

По словам Максима, животные учатся работать на нескольких направлениях: "верх" и "низ". Верх – это взрывчатые вещества, заложенные в автотранспорте и помещениях, а низ – это земля, когда взрывчатые под поверхностью земли.

Кинолога готовят 5,5 месяцев, а собаку – 3,5 месяца. Процесс обучения кинолога "с нуля" распределен по уровням. Первый этап – это теоретические знания, которые продолжаются, как правило, полтора месяца. Занятия проходят в специализированных классах, где объясняют основы строения собаки, ее навыков и как осуществляется подготовка собаки. После этого этапа сдается экзамен, на котором проверяют усвоение теории.

Дальше будет подготовка с собакой. На этот этап закладывают 3,5 месяца. За это время собаку тестируют на наличие способности работать и навыков, а именно, любит ли апартовочный предмет — мячик, любимую игрушку. Лишь после этих этапов животное принимают на курс.

На самом деле, рассказывают кинологи, четвероногие помощники не понимают, какие важные задачи выполняют. Для них это, прежде всего, игра. “После каждой закладки, обнаружения взрывчатого вещества мы ее поощряем апартовочным предметом. Она до конца своей жизни и службы знает, что она его ищет», – объяснил Максим.

У собаки должно быть развито обоняние. Саперы только совершенствуют его и направляют на нужное для работы направление. Также животное учат запоминать как можно больше запахов взрывчаток. Только тогда будет удача.

В общем, для подготовки животного не требуется много времени, чтобы научить различать запах. На это уходит неделя в условиях постоянного напоминания. Впрочем, важно приучить и ко взрывам, чтобы она не боялась их во время выполнения боевых задач.

В свою очередь, опытные кинологи советуют новобранцам не лениться и учиться работать с собакой в течение не только всего периода подготовки, но и в дальнейшем после выпуска.

Собаки на разминировании

Собака по кличке Мотя — боец со стажем, которая вернулась на ротацию в воинскую часть. Ее друг, кинолог и наставник — Василий Гавчук, дрессирующий четырехлапых 15 лет. До полномасштабного вторжения в Россию он с ними искал на границе наркотики. По его словам, при поиске наркотиков животное думает, что ищет игрушку.

Однако война заставила переключиться на взрывчатку. Вместе с Василием Мотя работала в Киевской области после того, как оттуда выгнали оккупантов.

Военнослужащий убежден, что в будущем у саперов будет очень много работы, ведь россияне очень сильно заминировали территорию Украины.

“Пограничники в Чернобыле попросили, чтобы мы помогли им проверить подходы к высоковольтным линиям. Мы работали, не знаю, с какой целью они заминировали подход к столбам. И было обнаружено три противотанковых ТМК”, — вспоминает он опыт Моти.

Мотя проверила десятки километров и нашла немало противотанковых мин. Их оккупанты закладывают не только в землю, но и маскируют в автомобилях или под обломками домов. Цель одна — нанести наибольший вред гражданским. Найти такие ловушки могут только собаки, умеющие вынюхивать взрывчатку именно на поверхности.

“Мою собаку зовут Бренд. Ему два года и он еще молод. Животное специализируется на поиске взрывных предметов по верху, в частности, в автомобилях и помещениях”, — отметил Руслан Ковцун, кинолог расчета минно-розыскных собак.

Бренд искал взрывчатку в освобожденном Херсоне. В частности, обследовал подвалы и помещения, где жили оккупанты. Так, первой его работой было обследование Херсонской облгосадминистрации, где работали ФСБшники, располагались застенки. Тогда в помещениях находили собственноручно изготовленные мины.

Руслан добавил, что районы Херсонской области очень сильно усеяны снарядами. В населенных пунктах, где происходили военные действия, ситуация безопасности крайне сложна. “Любая найденная мина и взрывное устройство – это сохраненная жизнь. Мы спасаем в будущем чью-то жизнь”, — считает инструктор Василий Гавчук.

За собранные проектом «Нам Тут Жить» средства в этот учебный центр Сил Поддержки для саперов волонтеры и благотворители планируют закупить четыре внедорожника и необходимое им саперное оборудование.

В Силах Поддержки ВСУ говорят, что россияне так плотно заминировали украинскую землю, что обследовать ее саперы не успевают. Работы по разминированию, говорят кинологи, даже после окончания войны продлятся долгие годы.