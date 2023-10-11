ЄС розширить фінансування України для розмінування територій – подробиці

В ЄС наголосили, що виділених коштів недостатньо і необхідно нарощувати фінансування України.

Європейський союз за останні півтора року мобілізував понад 43 млн євро для підтримки розмінування територій України, у поєднанні зі значною двосторонньою підтримкою, яку надають держави-члени ЄС, інвестиції перевищили 110 млн євро у цей сектор.

Про це повідомив єврокомісар із довкілля Віргініус Сінкявічус на відкритті Міжнародної донорської конференції високого рівня з гуманітарного розмінування в Україні в Загребі (Хорватія) 11 жовтня, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас єврокомісар наголосив, що виділених коштів недостатньо і необхідно нарощувати фінансування.

"Протимінна діяльність є найважливішим пріоритетом у нашій підтримці України. І нам потрібно продовжувати тісно співпрацювати, щоб наша підтримка була настільки ефективною, тривалою і стійкою, наскільки це можливо. І ЄС стоятиме поруч з Україною перед обличчям цього виклику і вітатиме постійну тверду прихильність усіх міжнародних партнерів України", - заявив Сінкявічус.

Єврокомісар також зазначив, що підтримка ЄС поширюється на всі напрями протимінної діяльності, включно з оцінкою, обстеженням і розмінуванням.

За його словами, ЄС і його держави-члени також надають значну підтримку в оснащенні українських гуманітарних саперів, екстрених служб і національної поліції, щоб зробити їхню небезпечну роботу безпечнішою та ефективнішою.

"Більше того, ми тісно співпрацюємо з нашими українськими партнерами для підтримки ефективних систем управління українським сектором протимінної діяльності. Для ЄС велика честь бути серед міжнародних партнерів України, представлених у Консультативній раді нового Центру гуманітарного розмінування країни", - зазначив єврокомісар.

Нагадаємо, за даними МВС, на розмінування територій України може знадобитися понад п'ять років.

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