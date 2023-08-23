Очільник МВС зробив заяву про розмінування території України

За 10 років маємо розмінувати 80% територій України.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що за наявності технічного оснащення та персоналу за десять років можливо розмінувати 80% територій України.

Про це очільник МВС розповів в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

За його словами, наразі важко спрогнозувати терміни, у які Україні вдасться розмінувати власні території. Адже триває повномасштабна війна і навіть вже розміновані території РФ продовжує обстрілювати.

Клименко наголошує, що замінування територій Київської, Чернігівської, Сумської областей не можна порівняти із ситуацією на Херсонщині. Своєю чергою, Херсонську область не можна порівняти із замінуванням Запорізької, Донецької й частини Харківської областей - там, де зараз стоїть ворог.

"Що стосується контрольованої на сьогодні частини нашої держави, то абсолютно природно, що ми встигнемо провести це розмінування відносно досить швидко. Умова – велика кількість наших саперів і Збройних сил, піротехніків ДСНС, вибухотехніків Національно поліції. Ми постійно набираємо в ці підрозділи людей, отримуємо спеціальну техніку для розмінування від наших міжнародних партнерів і продовжуємо розміновувати”, – пояснив Ігор Клименко.

Міжнародні партнери активно допомагають Україні у цьому питанні, передаючи машини механізованого розмінування. Втім, обсяги замінованих територій потребують набагато більше такої техніки.

Як повідомлялося раніше, видання The New York Times писало, що контрнаступ ЗСУ загальмувало масове замінування територій, яке здійснили росіяни.

Читайте також: