Курс валют в Україні: чому долар зріс і чого очікувати далі

На думку економіста, нинішні коливання на валютному ринку "не можуть на щось вплинути серйозно".

В Україні останніми днями фіксують черговий стрибок долара – упродовж минулого тижня гривня в обмінниках українських банків впала приблизно на гривню.

Детальніше про валютні "гойдалки" розповів кандидат економічних наук Віталій Шапран, передає "Суспільне".

Ці коливання експерт називає "природними" і не вважає, що вони "можуть на щось вплинути серйозно". За його словами, ці коливання залежать від настроїв на ринку. А зараз населення більше купує валюту, ніж продає. Наприклад, для виїзду за кордон або для поповнення своїх заощаджень.

Що буде далі

"Наразі на готівковому ринку діє фіксований курс, похідний від курсу, який встановив Національний банк рік тому. На мою думку, вони трохи передевальвували гривню, можна було курс ставити меншим, але це дає певний запас міцності ринку", – каже Віталій Шапран.

Він звертає увагу, що за останній час значно зросли золото-валютні резерви Нацбанку, що не може не впливати на міцність гривні.

Чи може НБУ скасувати фіксований курс долара

Експерт прокоментував можливість переходу в Україні від фіксованого до плаваючого курсу.

"Я не думаю, що це буде якась неординарна подія, але чомусь у засобах масової інформації говорять, що перехід до плаваючого курсу – це обов'язково девальвація. Я допускаю, що можливі якісь відхилення на 50 копійок, гривню в разі переходу від фіксованого курсу до плаваючого", – пояснює економіст.

Раніше ми писали, яким буде курс долара в Україні до кінця 2023 року.

Також у щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua йшлося про те, чому здорожчання валюти почалося на два тижні раніше, ніж очікували експерти.

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