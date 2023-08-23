Коли "лусне" рубль у Росії: економіст назвав точний рік

За словами економіста, "живих" грошей у Росії залишилося близько 7 трлн руб.

Російський економіст Ігор Ліпсіц вважає, що до 2026 року резерви Росії закінчаться, тоді влада буде змушена відбирати кошти у населення.

Таку думку економіст висловив в інтерв'ю Главкому.

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За його словами, у російському Центробанку практично немає валюти, невеликі запаси лишилися у Фонді національного добробуту.

"Є ще якісь гроші, розкидані по різних рахунках, різних державних фондах. Фонд ЖКГ, фонд кіно. Це не дуже великі гроші. Думаю, протягом наступного року їх витратять. Усі, хто аналізують ситуацію, розуміють, що на 2024-25 роки якісь резерви в Росії є. А до 2026-го не залишиться більше нічого", – сказав Ліпсіц.

Тоді, як він зауважив, влада Росії почне забирати кошти у населення, однак за таких умов росіяни не зможуть витрачати гроші на покупки в магазинах.

"Відповідно, не буде надходжень коштом ПДВ, торгівлі та надходжень від акцизів, оскільки ніхто нічого не купуватиме", - пояснив він.

Раніше ми писали, що економіка Росії йде на дно. Тривалі антиросійські санкції обвал рубль.

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