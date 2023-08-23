Когда "лопнет" рубль в России: экономист назвал точный год

По словам экономиста, "живых" денег у России осталось около 7 трлн руб.

Российский экономист Игорь Липсиц считает, что к 2026 году резервы России закончатся, тогда власть будет вынуждена отбирать средства у населения.

Такое мнение экономист высказал в интервью Главкому.

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По его словам, у российского Центробанка практически нет валюты, небольшие запасы остались в Фонде национального благосостояния.

"Есть еще какие-то деньги, разбросанные по разным счетам, разным государственным фондам. Фонд ЖКХ, фонд кино. Это не очень большие деньги. Думаю, в течение следующего года их потратят. Все, кто анализируют ситуацию, понимают, что на 2024-25 годы какие-то резервы у России есть. А до 2026-го не останется больше ничего", – сказал Липсиц.

Тогда, как он заметил, власти России начнут забирать средства у населения, однако при таких условиях россияне не смогут тратить деньги на покупки в магазинах.

"Соответственно, не будет поступлений на средства НДС, торговли и поступлений от акцизов, поскольку никто ничего не будет покупать", — пояснил он.

Ранее мы писали, что экономика России идет ко дну. Длительные антироссийские санкции обвалили рубль.

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