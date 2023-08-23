Підліток на риболовлі витягнув з озера гаманець із 2000 доларів – фото

У США на озері Форест підліток рибалив та витягнув з води гаманець із грошима.

Про це повідомляє WDAY-TV.

14-річний Коннор Галса був шокований, коли виявив всередині 2000 доларів. Разом із коштами там була візитівка. Замість того, щоб забрати собі чималеньку суму, хлопець розшукав власника втраченого гаманця і віддав знахідку.

Підліток на рибалці витягнув гаманець з 2000 доларів / Фото: WDAY News

Власником виявився фермер на ім’я Джим Денні.

Чоловік пригадав, що пішов рибалити на це озеро ще минулого літа. В якусь мить гаманець упав у воду. Денні не усвідомлював, що він втратив його, поки не почав шукати гроші у комбінезоні, щоб сплатити рахунок за відпочинок.

"Це найгірше відчуття, яке у мене коли-небудь було, тому що я не мав жодної копійки", - поділився фермер.

Нещодавно Джим приїхав з Айови до Мурхеда, який межує з Північною Дакотою, де він зустрів сім'ю Галса. Чоловік намагався дати підлітку гроші, але Коннор відмовився.

Коннор Галса та Джим Денні / Фото: WDAY News

"Будьте добрими до всіх і віддавайте. Ми не працювали наполегливо за гроші, а він це робив. Це були його гроші", - пояснив свою позицію підліток.

Нагадаємо, хлопець пірнув у воду у пошуках загубленої каблучки, але виявив дещо моторошне. Йому порадили звернутися до поліції.

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