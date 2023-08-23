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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий Nissan X-Trail

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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий Nissan X-Trail

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних Сил України позашляховик високої прохідності Nissan X-Trail, повідомили представники фонду.

Авто уже допомагає захисникам на східному напрямку виконувати бойові завдання, в тому числі з доставки військовослужбовців, зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані для ударних рот «Армії дронів».

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
106
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