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Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной Nissan X-Trail

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Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной Nissan X-Trail

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных Сил Украины внедорожник высокой проходимости Nissan X-Trail, сообщили представители фонда.

Автомобиль уже помогает защитникам на восточном направлении выполнять боевые задания, в том числе по доставке военнослужащих, оружия и боеприпасов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены для ударных рот «Армии дронов».

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
108
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