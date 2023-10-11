Воздушная тревога: в Миргороде сообщают о взрывах

Тревога в регионе продолжалась более получаса.

В среду, 11 октября, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сообщают о взрыве в Миргороде Полтавской области.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В Миргороде слышали звук взрыва. Об этом "Суспільному" сообщают местные жители. На территории области продолжается воздушная тревога", — пишет издание.

Пока официальной информации от местных властей о взрывах нет.

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 13:45. Она продолжалась до 14:19. Сообщалось о ракетной угрозе. Воздушные силы ВСУ призвали людей не пренебрегать сигналом об опасности: "Полтавщина – находитесь в укрытиях".

К слову, по состоянию на 14.09 частично "покраснели" области на востоке, юге и севере Украины.

Карта тревог на 14:09 11 октября.

Напомним, утром 11 октября в ряде областей также была воздушная тревога. Она была связана с ракетной опасностью.

Читайте также: