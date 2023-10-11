Повітряна тривога: у Миргороді повідомляють про вибухи

Тривога в регіоні тривала понад пів години.
У середу, 11 жовтня, в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про вибух в Миргороді на Полтавщині.
Про це інформують моніторингові канали та місцеві ЗМІ.
"У Миргороді чули звук вибуху. Про це "Суспільному" повідомляють місцеві жителі. На території області триває повітряна тривога", - пише видання.
Наразі офіційної інформації від місцевої влади про вибухи немає.
Повітряну тривогу в Полтавській області було оголошено о 13:45. Вона тривала до 14:19. Повідомлялося про ракетну загрозу. Повітряні сили ЗСУ закликали людей не нехтувати сигналом про небезпеку: "Полтавщина - перебувайте в укриттях".
До слова, станом на 14:09 частково "почервоніли" області на сході, півдні та півночі України.
Нагадаємо, зранку 11 жовтня у низці областей також була повітряна тривога. Вона була пов'язана із ракетною небезпекою.