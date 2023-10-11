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Повітряна тривога: у Миргороді повідомляють про вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1973
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога: у Миргороді повідомляють про вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Тривога в регіоні тривала понад пів години.

У середу, 11 жовтня, в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про вибух в Миргороді на Полтавщині.

Про це інформують моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

"У Миргороді чули звук вибуху. Про це "Суспільному" повідомляють місцеві жителі. На території області триває повітряна тривога", - пише видання.

Наразі офіційної інформації від місцевої влади про вибухи немає. 

Повітряну тривогу в Полтавській області було оголошено о 13:45. Вона тривала до 14:19. Повідомлялося про ракетну загрозу. Повітряні сили ЗСУ закликали людей не нехтувати сигналом про небезпеку: "Полтавщина - перебувайте в укриттях".

До слова, станом на 14:09 частково "почервоніли" області на сході, півдні та півночі України. 

Мапа тривог станом на 14:09 11 жовтня. / ©
Мапа тривог станом на 14:09 11 жовтня.

Нагадаємо, зранку 11 жовтня у низці областей також була повітряна тривога. Вона була пов'язана із ракетною небезпекою. 

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Дата публікації
Перегляди
1973
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