Зеленский высказался об окончании войны

Война Российской Федерации против Украины находится уже в заключительном периоде. Впрочем, он может быть самым трудным. Прогнозировать окончание боевых действий сложно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Digi24.

"Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период – захват, затем остановка наступления (РФ – Ред.) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", — сказал Зеленский.

Впрочем, отвечая на вопрос о сроках окончания войны, президент подчеркнул, что сейчас, наверное, никто не может назвать точную дату. По словам Зеленского, сейчас ВСУ продолжают контрнаступление для освобождения временно оккупированных территорий.

"Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю когда, но я тоже не могу вам этого сказать", — сказал президент Зеленский.

Как сообщалось, в интервью France 2 Владимир Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ. По его словам, наступательный темп украинских войск снизился, наши защитники двигаются не так быстро, "как бы нам хотелось или на как мы надеялись".

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