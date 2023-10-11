Взрывы в Миргороде: в ОВА рассказали, что произошло

Данных о потерпевших нет.

В среду, 11 октября, российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область. Произошли взрывы в Миргородской общине.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.

"Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине. Враждебные попадания по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксированы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги сообщили о взрывах в Миргороде. Воздушные силы ВСУ призвали людей находиться в укрытиях.

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