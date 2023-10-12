В ВСУ рассказали об успехах на Бахмутском направлении

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины продвинулись на сотни метров на Бахмутском направлении. В частности, успехи есть к югу от города Бахмут.

Об этом руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сказал в эфире телемарафона.

По его словам, украинские Силы обороны продолжают наступательные действия на этом участке фронта.

"За минувшие сутки сотнями метров нашим защитникам удалось пройти на некоторых направлениях южнее Бахмута. Противник продолжает варить по нашим силам из всех видов имеющегося вооружения, в частности, 580 раз открывал огонь из минометов, танков, различных гранатометов и стрелкового оружия, включая тип арт. и калибров", — сообщил Евлаш.

В этом направлении произошло восемь боевых столкновений. Силы обороны Украины ликвидировали 167 оккупантов, а один попал в плен.

"Нам удалось уничтожить как и за прошедшие сутки 10 танков и тяжелую бронированную технику противника, среди которой БТРы, БПМ и пушки разного типа, как 152 мм, так и 122 мм калибров. Это "Гиацинт-Б", "Мста-Б", одна реактивная система залпового огня "Град" и еще три Д-20 и две Д-30 установки", – рассказал Евлаш.

Как сообщалось, россияне активизировали штурмы не только возле Авдеевки Донецкой области. Оккупанты активизировались еще и Лиманском направлении. Украинские защитники сдерживают захватчиков возле Вербового в Запорожской области.

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